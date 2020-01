Exclusief voor abonnees Carrefour zet door met betalen via vingerafdruk 15 januari 2020

00u00 0

Carrefour zet zijn plannen door om klanten te laten betalen via hun vingerafdruk. De mogelijkheid wordt wel beperkt tot klanten die daarvoor openstaan. Er zal een eenmalige registratie van de vingerafdrukken nodig zijn. Carrefour denkt dat klanten vooral in stedelijke gebieden vragende partij zullen zijn voor de nieuwe betaalmethode, die veel sneller is.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis