Carrefour wil rosse centjes redden 17 juli 2018

Supermarktketen Carrefour vraagt klanten om vaker met muntjes van 1 of 2 cent te betalen. In zowat alle winkels hangt een bericht met de melding dat er een risico is op te weinig 'rosse muntjes', melden de Sudpresse-kranten. 'Heb je stukken van 1 of 2 eurocent te veel? Wij kunnen ze gebruiken', klinkt het. "We hebben er nu nog genoeg om te kunnen teruggeven. Maar de banken hebben ons verwittigd dat er een tekort dreigt", aldus Carrefour. Mensen doen blijkbaar de moeite niet meer om die muntjes uit te geven. Ze potten ze thuis op. Carrefour blijft voorlopig de enige supermarktketen met zo'n oproep.