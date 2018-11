Carrefour wil opening Albert Heijn verbieden 07 november 2018

De Franse supermarktketen Carrefour sleept concurrent Ahold Delhaize voor de rechtbank in een poging de opening van een Albert Heijn-winkel in Lokeren tegen te houden. Die zou volgens Carrefour immers in strijd zijn met de voorwaarden die de Belgische Mededingingsautoriteit twee jaar geleden heeft opgelegd, toen Delhaize fuseerde met het Nederlandse Ahold. Dertien winkels moesten toen aan concurrenten verkocht worden. Carrefour nam daarop de AH-winkel in Lokeren over, maar in augustus kondigde Delhaize Ahold aan dat er in december een nieuwe Albert Heijn komt op 200 meter van het vroegere filiaal. Kan niet, vindt Carrefour.