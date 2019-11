Exclusief voor abonnees Carrefour test betaling met vingerafdruk 21 november 2019

Boodschappen betalen met een vingerafdruk: supermarktketen Carrefour gaat dit in ons land testen. Wanneer en waar precies, werd nog niet beslist. Wel werd tussen maart en juni al een kleine test gehouden in een winkel in de Brusselse Europese wijk. De Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie) neemt nog geen standpunt in, maar stelt zich wel de vraag of "de verwerking van biometrische gegevens proportioneel is". Carrefour zegt dat het nauw samenwerkt met een bedrijf dat gespecialiseerd is in privacy.