Carrefour stopt met verkoop kangoeroevlees 11 januari 2020

Carrefour stopt in België met de verkoop van kangoeroevlees. Dat heeft dierenrechtenorganisatie Gaia bekendgemaakt, en de supermarktketen bevestigt de beslissing. "Het was op vlak van milieu-impact niet meer te verantwoorden", zegt een woordvoerster, volgens wie het vlees geliefd was bij een nichepubliek. "Kangoeroevlees staat bekend als mals, mager vlees en objectief gezien lekker", klinkt het. De omzet uit de verkoop bedroeg op jaarbasis ongeveer 200.000 euro. Gaia, dat vorig jaar een campagne 'Red de kangoeroe' startte, reageert tevreden. "De huidige bosbranden doen ons hart bloeden", aldus directeur Ann De Greef. "Toch blijven ze er jagen op kangoeroes. We zetten dan ook alles op alles om de resterende supermarkten te overtuigen op te houden met de verkoop ervan." Delhaize, Colruyt, Aldi en Lidl schrapten kangoeroevlees eerder al uit hun aanbod.

