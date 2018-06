Carrefour: ploeg-Nuyens ontkent 21 juni 2018

Kris Kompany ontkent dat hij met warenhuisketen Carrefour onderhandelt over sponsoring van wielerploeg Veranda's Willems-Crelan. Kris Kompany is met Nick Nuyens eigenaar van Sniper Cycling, de werkgever van Wout van Aert. Kompany en Nuyens proberen Van Aert tot eind 2021 te binden aan hun wielerploeg. Daar is ondermeer loonsverhoging en dus extra sponsorgeld voor nodig. Maar dat geld zal volgens Kompany dus niet van Carrefour komen. Eergisteren nog wilde Nick Nuyens zelf niet bevestigen of ontkennen. (MG)