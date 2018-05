Carrefour plant aanval op Bio-planet 11 mei 2018

Carrefour wil binnenkort biowinkels openen in België, en opent daarmee de aanval op Bio-planet, de keten van 24 biowinkels van Colruyt. Dat meldt het vakblad 'Gondola'. De Franse supermarktketen heeft nu al zo'n 4.000 bioproducten en wil dat aanbod uitbreiden. Het wil daarbij vooral inzetten op gespecialiseerde biowinkels die nog meer producten aanbieden dan in de klassieke winkels. Voorlopig is nog onduidelijk hoeveel biowinkels Carrefour plant en welke producten te koop zullen zijn.

HLN