Carrefour opent fanshop(s) van Club Brugge 04 april 2018

Voor het eerst opent een Belgische voetbalclub een eigen fanshop in een supermarkt. Hypermarkt Carrefour in Brugge krijgt met de shop van Club Brugge de primeur. "Dit is het perfecte moment om een extra Clubshop te starten in Brugge", vindt FCB-manager Vincent Mannaert. "De samenwerking met Carrefour is natuurlijk weloverwogen, deze twee merken kunnen elkaar versterken. Fans van over heel Vlaanderen kunnen hiernaartoe komen." Bij Carrefour hopen ze op een succesverhaal. "Als dit aanslaat, kunnen we later ook in andere supermarkten in het land zo'n Clubshop openen. We kiezen voor blauw-zwart, omdat ze fans hebben in het hele land", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. (BHT)

