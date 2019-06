Exclusief voor abonnees Carrefour laat u lunchen tussen de winkelrekken 21 juni 2019

Een klein hongertje tussen de winkelrekken? In Carrefour kunt u dat voortaan stillen in de supermarkt zélf. In Belle-Ile bij Luik is deze week het eerste Carrefour Café opengegaan: een ruimte voor 22 shoppers midden in de winkel, waar ze een slaatje, broodje, quiche, sushi of opwarmmaaltijd van het Carrefour Lunch-gamma kunnen opwarmen. De komende maanden zullen er nog Cafés bijkomen - waar precies is nog niet duidelijk. Het idee doet denken aan de Franse retailer Auchan, waar veel Belgen die dicht bij de grens wonen quasi een hele dag doorbrengen en ze kunnen kiezen uit tal van eetgelegenheden. Volgens marketingexpert Gino Van Ossel gaan horeca en supermarkten steeds meer samenkomen. "Het past volledig in onze nieuwe, veranderende eetgewoonten. We kopen bereide maaltijden, bestellen een lunch, eten op elk tijdstip van de dag. Dit is een logisch vervolg." Retaildeskundige Jorg Snoeck ziet er een middel tegen de toenemende eenzaamheid in. "Supermarkten zijn ontmoetingsplaatsen geworden. Aan de koffiehoek van Albert Heijn ontmoeten mensen elkaar nu al."

