Carrefour kent zwak eindejaar 23 januari 2019

Carrefour België heeft een zwakke eindejaarsperiode achter de rug. In het cruciale vierde kwartaal zag de distributieketen zijn (vergelijkbare) omzet met 3,1% terugvallen. "Carrefour leed onder een zeer concurrentiële markt die in vergelijking met het derde kwartaal scherp vertraagde", zo luidt het. "Er zijn nieuwe initiatieven genomen om het commerciële momentum te herlanceren." Overigens deed Carrefour het in Europa, op Frankrijk na, niet goed. De jaaromzet viel met 1,6% terug, in het vierde kwartaal zelfs met 1,7%. Want ook in Italië en Spanje viel de verkoop terug.

