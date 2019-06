Exclusief voor abonnees Carrefour houdt het voor gezien in China 25 juni 2019

De deur bij Carrefour naar China wordt niet dichtgeslagen, maar staat toch op een heel klein kiertje. De Franse retailer, sinds 1995 actief in China, besliste 80% zijn Chinese activiteiten voor 620 miljoen euro te verkopen aan Suning.com, dat in meer dan 700 Chinese steden bijna 9.000 electrowinkels heeft. Carrefour had 210 hypermarkten en 24 buurtsupers in China. Vorig jaar boekte het bedrijf er 10% minder omzet, nog 3,6 miljard euro en een brutobedrijfswinst van 66 miljoen euro. Carrefour houdt wel nog 20% aan in zijn Chinese dochter. You never know.

