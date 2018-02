Carrefour gaat besparen door Delhaize-trucje toe te passen 01 februari 2018

00u00 0

Carrefour gaat de komende twee jaar in zijn hypermarkten 'self-checkout'-kassa's introduceren. Dat zijn kassa's waar klanten hun boodschappen zelf kunnen scannen en nadien betalen. Hetzij met een betaalkaart of cash. Bij onder meer Delhaize bestaat dat systeem al jaren. Het is één van de maatregelen die Carrefour wil invoeren om kosten te besparen. Dat bleek gisteren op de eerste vergadering tussen directie en vakbonden na de aangekondigde herstructurering. Daarop werd duidelijk dat Carrefour in elke hypermarkt 10 voltijdse equivalenten wil schrappen. Dat komt gemiddeld neer op 24 jobs. Eerder raakte al bekend dat twee hypermarkten de deuren moeten sluiten, en vier andere worden verkleind.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN