Carrefour biedt brugpensioen aan op 56 jaar 13 juni 2018

00u00 0

Bij Carrefour België hebben bonden en directie een akkoord bereikt over de herstructurering waarbij 1.233 banen sneuvelen. Meest opvallend is dat de werknemers op 56 jaar met SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, red.) of brugpensioen kunnen gaan. Bovenop hun wettelijke werkloosheidsuitkering krijgen ze een extraatje van 35%, zodat ze na aftrek van bijdragen en belastingen zowat 70% van hun nettoloon overhouden. In totaal komen ongeveer 600 werknemers daarvoor in aanmerking. Wie vrijwillig vertrekt, krijgt naast de wettelijke opstappremie ook een toeslag van 35%. De getroffen werknemers moeten voor 28 juli hun keuze maken. Voor de resterende werknemers geldt een werkzekerheidsgarantie tot 2022. De N-VA roept minister van Werk Kris Peeters alvast op om het brugpensioen niet goed te keuren, want dat zou het regeringsbeleid uithollen.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN