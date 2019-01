Carrasco vervanger van Perisic bij Inter Milaan? 28 januari 2019

Ivan Perisic heeft Inter laten weten dat hij graag wil vertrekken en dat kan gevolgen hebben voor Yannick Carrasco. De Rode Duivel staat hoog op het verlanglijstje van de Italiaanse club om de ex-Bruggeling te vervangen. Arsenal informeerde bij Inter om Perisic tot het einde van het seizoen te huren, maar dat wil enkel meewerken aan een uitleenbeurt met (verplichte) optie tot aankoop. Inter zocht via makelaars toenadering tot Dalian Yifang om over Carrasco (25) te praten. Inter beseft dat het een gecompliceerde operatie wordt. Eventueel wordt Antonio Candreva betrokken in een ruiloperatie. Die is op de hoogte van de plannen van zijn werkgever.

