Carrasco schiet bewusteloze ploegmaat te hulp 17 maart 2018

Het Chinese avontuur van Yannick Carrasco is vooralsnog één lange calvarietocht voor Yannick Carrasco. Niet alleen verloor hij ook zijn derde wedstrijd met Dalian Yifang (na de 8-0 en 2-0 nu weer 0-3 tegen Bejing Guoan), de flankaanvaller beleefde ook de schrik van zijn leven op het veld. In een zeldzame aanval van Dalian kreeg de Argentijn Gaitan - die samen met Carrasco overgekomen was vanuit Atlético - een elleboog tegen zijn slaap. Nog voor hij de grond raakte, was de aanvaller bewusteloos, waarna hij hard met zijn hoofd op de grond viel. De paniek was groot, ook bij Carrasco. Die stond een tiental meter van de fase, maar liep meteen naar zijn vriend en schoot hem te hulp. Op de videobeelden lijkt de Rode Duivel Gaitans tong uit zijn keel te halen. De Argentijn kwam weer bij en werd zonder erg afgevoerd naar het ziekenhuis.

