Exclusief voor abonnees Carrasco onderhoudt conditie in Antwerpen 22 augustus 2019

00u00 0

Nergens beter dan thuis. Zeker in het geval van Yannick Carrasco: de aanvaller haastte zich na het laatste duel met Dalian Yifang, dat tot 15 september van een zomerbreak geniet, terug naar België. Met het oog op de interlandperiode onderhoudt Carrasco zijn conditie bij Move to Cure, de praktijk van Lieven Maesschalck. In China was zijn situatie wel genormaliseerd. Sinds zijn schorsing in juni na een dispuut met de club schoot Carrasco zeven keer raak. (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis