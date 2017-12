Carrasco mag vertrekken bij Atlético 00u00 0

Atlético zet Yannick Carrasco (24) in de etalage. Bij een goed bod mag de Rode Duivel vertrekken. In zijn contract staat een opstapclausule van 100 miljoen euro, maar mogelijk mag hij voor minder gaan. Simpel wordt een transfer niet. Bij Chelsea heeft hij altijd hoog in de schuif gelegen en ook andere Premier Leagueclubs hadden hem een tijdje op de radar staan. Voorlopig is hij nergens een prioriteit. Carrasco mag beschikken op voorspraak van zijn trainer. Diego Simeone heeft het een beetje gehad met de wispelturige flankspeler, een jongen met een eigen wil. Ook in de spelersgroep hebben enkele sterkhouders bedenkingen bij zijn attitude. Met de komst van Vitolo (ex-Sevilla) haalde Atlético ondertussen al een vervanger. Carrasco startte voor het laatst een wedstrijd eind november: in de beker tegen Elche. In de Spaanse competitie moet hij het stellen met invalbeurten. Als hij niet wegraakt, zal hij als wisselspeler aan minuten moeten raken. Niet ideaal met het oog op het WK. Carrasco speelt bijna drie jaar in Spanje. Hij maakte snel furore en scoorde in 2016 zelfs in de Champions Leaguefinale, maar daarna ging het stilaan bergaf. (KTH)

