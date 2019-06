Exclusief voor abonnees Carrasco krijgt drie dagen om sorry te zeggen 22 juni 2019

Drie dagen. Zolang krijgt Yannick Carrasco van Dalian Yifang om zich publiek te excuseren. Bovendien wordt de Rode Duivel geschorst, mag hij een zware boete verwachten en is hij niet meer welkom op het trainingscomplex. Dat hij vorig weekend de wedstrijd tegen Hebei miste, ligt het Chinese bestuur zwaar op de maag. Ze verwijten Carrasco - die naar eigen zeggen zijn connectievlucht miste door vertraging - ook een negatieve houding. Zijn makelaar Christophe Henrotay begrijpt het niet: "Carrasco had ongemak in zijn knieën na de interlands. Hij bleef in België voor behandeling. De club kreeg medische rapporten die dat bewijzen. Nu, deze situatie is het gevolg van het feit dat de club de oorzaak van het probleem niet aanpakt." Carrasco geeft al langer te kennen dat hij terug naar Europa wil. "Er zijn clubs die hem graag willen tekenen. Eén club diende een formeel bod in. Andere clubs, zoals Arsenal, wilden dat ook doen, maar Dalian zei dat hij niet te koop was."

