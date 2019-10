Exclusief voor abonnees Carrasco: "Ik hoop in de winter te vertrekken" 12 oktober 2019

00u00 0

Yannick Carrasco hoopt deze winter op een terugkeer naar Europa. Dat zegt de 26-jarige Rode Duivel in een exclusief interview met Gilles De Bilde. "Ik mis Europa, maar ik heb nog een contract. Ik blijf dus professioneel. Ook in een moeilijke periode moet je blijven je best doen." De vleugelspeler kon niet wegsteken dat hij verloren loopt in Dalian. "Op het veld kan ik alles vergeten, maar het leven als buitenlander is er moeilijk. In de vorige transferperiode was het moeilijk voor de club om mij te laten gaan. Nu is de situatie anders. Ik hoop dat als er deze winter iets concreets komt, dat ik kan vertrekken." (DMM)