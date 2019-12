Exclusief voor abonnees Carrasco houdt conditie op peil op strand van Sint-Anneke 19 december 2019

Hoewel de Chinese voetbalcompetitie er sinds begin december op zit, is Rode Duivel Yannick Carrasco nog niet met vakantie. Zo werd de 26-jarige flankspeler van Dalian Yifang gisteren gespot op het Antwerpse strand van Sint-Anneke, waar hij zich in het zweet werkte. Carrasco werd daarbij begeleid door iemand van Move To Cure, de praktijk van 's lands bekendste kinesist Lieven Maesschalck. Carrasco is niet geblesseerd, maar wil gewoon de conditie op peil houden tijdens de competitiebreak, die in China drie maanden duurt. Overigens mag de ex-speler van Atlético Madrid terugblikken op een geslaagde campagne in China. Dalian Yifang eindigde weliswaar pas als negende in de Chinese Super League, maar Carrasco zelf was goed voor 17 goals en acht assists in 25 wedstrijden. (KDC)

