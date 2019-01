Carrasco "heeft moeite om zich aan te passen aan China" 29 januari 2019

Christophe Henrotay, de makelaar van Yannick Carrasco heeft gesproken in de Italiaanse pers. Zijn poulain werd de laatste dagen in verband gebracht met een overstap van het Chinese Dalian Yifang naar Inter. "Yannick heeft veel respect voor zijn club Dalian, maar zijn familie gaat voor." Vrouwlief Noémie Hapart en Yannick zelf hebben het aanpassingsproblemen volgens Henrotay. "Ze hebben het moeilijk om zich aan een totaal andere cultuur aan te passen, daardoor kan hij zich op dit moment niet voor de volle honderd percent focussen op het voetbal. Dalian apprecieert zijn eerlijkheid en is daardoor geneigd te luisteren naar aanbiedingen van geïnteresseerde clubs." (KDZ)

