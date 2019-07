Exclusief voor abonnees Carrasco beslissend 01 juli 2019

Yannick Carrasco speelde zaterdag opnieuw bij Dalian Yifang en hij was meteen beslissend in de 1-3-zege van zijn club op het veld van Bejing Renhe. Carrasco zette een strafschop om en was betrokken bij het eigen doelpunt van Bejing. Na een gemiste match en een negatieve houding op training, kreeg Carrasco vorige week een boete, mocht hij het oefencomplex niet meer binnen en moest hij zich binnen de drie dagen excuseren voor zijn gedrag. Dat zou intussen dus ook gebeurd zijn. (FDZ)