Carrasco aan Juventus gelinkt 29 januari 2018

In Italiaanse media wordt Yannick Carrasco in verband gebracht met Juventus. De Rode Duivel kreeg van zijn club Atlético Madrid te horen dat hij bij een goed bod mag vertrekken. In zijn contract staat een opstapclausule van 100 miljoen euro, maar hij mag Madrid mogelijk ook voor minder verlaten. In zijn entourage wordt een mogelijke overstap naar de 'Oude Dame' alvast ontkend. Al zou er zelfs interesse uit China zijn. Carrasco mocht gisteren één helft meespelen bij Atlético, dat met 3-0 won tegen Las Palmas. (KDZ/RN/SK)