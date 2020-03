Exclusief voor abonnees Carolo's slopen Fort Ghelamco: "We winnen omdat we zélf goed zijn" 09 maart 2020

00u00 0

Toen Jess Thorup op de persconferentie na de match maar vragen bleef krijgen over wat er allemaal fout liep bij AA Gent, kreeg Karim Belhocine het een beetje op zijn heupen. "Vorige week, na onze zege tegen Standard, hoorde ik net als nu veel vragen over de fouten bij de tegenstander, maar soms wint Charleroi ook omdat het zélf goed speelt. Dat was vorige week zo, dat was ook nu het geval", aldus de coach van Charleroi. Een begrijpelijke reactie, want de Carolo's wáren goed. De 6 op 6 tegen Standard en AA Gent zegt genoeg. "We zullen klaar zijn voor play-off 1, zonder pretenties, maar ook zonder onszelf limieten op te leggen", zegt Belhocine. "We hebben twee records gebroken: we hebben een seizoen zonder thuisnederlagen van AA Gent gekraakt én we hebben zelf 54 punten. Charleroi beëindigde een seizoen nooit eerder met zoveel punten. Dit is een ploeg van vrienden, die elke week voor mekaar door het vuur wil gaan. Ik ben fier dat ik trainer ben van dit team." (RN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis