Exclusief voor abonnees Carolo's met rug tegen de muur 18 december 2019

In de FIBA Europe Cup staat Charleroi meteen voor een sleutelduel tegen Bakken Bears. Na het zware uitverlies bij de opening tegen Benfica is dit een 'must win'. "We hebben te hard gevochten om in deze tweede ronde te geraken om het nu zomaar op te geven. De bekerwinst tegen Oostende kan een boost betekenen voor mijn team", zegt coach Sam Rotsaert. (RBE)