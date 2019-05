Exclusief voor abonnees Caroline Vrijens is nieuwe Kinderrechtencommissaris 23 mei 2019

00u00 0

Het Vlaams Parlement heeft Caroline Vrijens aangesteld als nieuwe Kinderrechtencommissaris. Ze is beleidsmedewerker bij het Agentschap Jongerenwelzijn en werkte voordien voor SOS Kinderdorpen België. Vrijens neemt de fakkel over van Bruno Vanobbergen en start op 1 augustus. De nieuwe Kinderrechtencommissaris wil in het bijzonder opkomen voor de rechten van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. "Denk aan kinderarmoede, maar ook jongeren in de jeugdhulp of kinderen in een migratiesituatie." De zoektocht naar een nieuwe Kinderrechtencommissaris verliep bijzonder moeizaam. De procedure werd zelfs een tijdje 'on hold' gezet, nadat er kritiek was gekomen op de mogelijke betrokkenheid van Vanobbergen bij de selectie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis