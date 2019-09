Exclusief voor abonnees Caroline Gennez (sp.a) stopt met lokale politiek 25 september 2019

Voormalig sp.a-voorzitster Caroline Gennez, sinds 13 jaar gemeenteraadslid in Mechelen, stopt met lokale politiek. Sp.a zit er momenteel in de oppositie, maar van 2006 tot 2012 was Gennez eerste schepen in Mechelen. Gennez blijft wel actief in het Vlaams Parlement. "Daar zal ik naast mijn grote liefde voor onderwijs ook de dossiers werk en economie opvolgen. Thema's die van het grootste belang zijn voor de welvaart en het welzijn in onze stad", zegt ze.