Carnavalswagen in brand gestoken voor dodelijke kettingbotsing 16 maart 2018

De brand aan de praalwagen in Kotem (Maasmechelen) onder de brug van E314 is zeker aangestoken. Dat bevestigen het parket en de lokale politie. De hevige rookontwikkeling veroorzaakte een kettingbotsing waarbij een dode viel. Bij de carnavalsvereniging Spass Promotion uit het Nederlandse Elsloo reageren ze verbaasd: "We begrijpen niet wie ons viseert. Gaat het om kwajongensstreken of vijanden? We hebben geen idee. De gevolgen zijn in elk geval dramatisch." Een vijftiger uit Geel liet het leven nadat hij met zijn vrachtwagen op een andere truck knalde. De familie begreep gisteren niet wat de praalwagen er überhaupt deed. Met argusorgen werd er gekeken naar de vereniging die de wagen er tegen de regels in toch parkeerde. "Ons werd verteld dat dat mocht", klonk het. Als uit onderzoek blijkt dat er een oorzakelijk verband is tussen de kettingbotsing én de brand, riskeert de dader vervolgd te worden voor onopzettelijke doodslag. (MMM)

