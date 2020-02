Exclusief voor abonnees Carnavaliste belandt onder praalwagen 24 februari 2020

00u00 0

In Zwevezele is een carnavaliste onder een praalwagen terechtgekomen. De deelneemster van KLJ Torhout moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Volgens omstanders kwam het meisje, dat naast de wagen met het thema après-ski wandelde, ten val, waarna de wagen over haar been reed. De wagen werd direct langs de kant gezet en het Rode Kruis snelde ter plaatse om het zwaargewonde meisje de nodige zorgen toe te dienen.