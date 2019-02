Carnaval is plezant, mijn gedacht 27 februari 2019

Het is eens iets anders dan een voetbalveld: de acteurs van 'F.C. De Kampioenen' ruilen de geur van de grasmat zondag in voor die van bier, braadworsten en ajuinen, want ze trekken naar Aalst Carnaval. Gisteren werden de praalwagens voorgesteld, met poppen van onder meer Boma (foto), Marcske en Fernand. De acteurs lopen in de stoet mee met De Lodderoeigen en zijn zelfs peters en meters van de carnavalsgroep. Alles kadert in de opnames van 'Viva Boma', de vierde Kampioenenfilm. "In de stoet zullen drie praalwagens rijden met als thema 'F.C. De Kampioenen'", vertelt regisseur Jan Verheyen. "Die spelen een rol in de finale van de film." (TDS)

