Carnaval in Rio, dan voel je blessure niet 06 maart 2019

Het ziet ernaar uit dat dat middenvoetsbeentje goed herstelt. Zijn blessure weerhield Neymar er in elk geval niet van om het carnaval in Rio de Janeiro te vieren. Terwijl zijn ploegmakkers bij PSG de Champions League-match tegen Man United voorbereidden, danste Neymar - in bescheiden outfit - erop los met onder meer zijn moeder Nadine en de lokale zangeres Anita. In principe is de aanvaller, die van de clubleiding de toestemming had om in Brazilië te revalideren, volgende maand weer fit. Ook Ronaldinho tekende present in Rio. (PJC)

