Carlos Ghosn biedt aandelen in ruil voor enkelband 22 januari 2019

Carlos Ghosn, de topman van de Franse autobouwer Renault die al sinds midden november vorig jaar in een cel in het Japanse Tokio zit, is bereid om een pakket aandelen en zijn paspoort als waarborg te geven om zijn proces buiten de gevangenis te mogen afwachten. Ghosn wordt ervan beschuldigd dat hij als bestuursvoorzitter van Nissan, een alliantiepartner van Renault, een deel van zijn vergoeding verborgen zou hebben gehouden. Daarmee overtrad hij de Japanse wetgeving. Pogingen om in afwachting van een proces in voorlopige vrijheid gesteld te worden, leverden tot dusver niets op. De Japanse justitie vreest dat hij de benen zal nemen. Daarom stelt de industrieel nu voor om zijn paspoort in te leveren en een serieuze waarborg te stellen. Hij is bereid om met een enkelband op een appartement in Tokio te wachten op zijn proces. Ghosn blijft er bij dat hij onschuldig is. (JVG)

