Carlinhos vertrekt bij Standard 28 december 2018

00u00

"Bedankt voor alles Standard. Het is nu tijd om tijd door te brengen bij mijn familie en om een nieuw voetbalavontuur te beginnen." De Braziliaan Carlinhos nam gisteren afscheid van de Rouches op zijn Instagram-pagina. Hij kwam vorig jaar over van het Portugese Estoril en hoewel hij goed debuteerde in Luik, kon hij nadien nooit overtuigen. Een terugkeer naar Brazilië is niet uitgesloten voor de middenvelder. (FDZ)

