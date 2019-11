Exclusief voor abonnees Carles Puigdemont kan niet naar begrafenis vader 07 november 2019

Xavier Puigdemont (foto), de vader van Carles Puigdemont, is gisteren overleden op 91-jarige leeftijd. Dat zei de gewezen Catalaanse minister-president op sociale media. Hij zal de begrafenis hoogstwaarcschijnlijk niet kunnen bijwonen. Puigdemont verblijft immers nog altijd in ons land en riskeert opgepakt te worden zodra hij een voet op Spaanse bodem zet. Vorige week zei hij nog in een interview met 'The Times' dat hij vreesde zijn ouders nooit meer te kunnen zien, omdat ze te kwetsbaar zijn om te reizen. "Persoonlijk is dat moeilijk, maar het motiveert me om verder te werken en mijn zaak te verdedigen."

