Exclusief voor abonnees Carjacking blijkt ruzie tussen liefdesrivalen 20 juni 2019

Na een eerdere carjacking op maandag is bij de politie van Veurne dinsdagavond opnieuw een melding binnengelopen... Alleen ging het om ruzie tussen twee liefdesrivalen. Rond 19 uur ontstond veel tumult op een kruispunt, en getuigen zagen hoe een man in het midden van de weg stond en een wagen tegenhield. Verschillende politieploegen kwamen ter plaatse, maar van een carjacking bleek geen sprake te zijn. Wel hadden twee mannen het met elkaar aan de stok gekregen toen één van hen ontdekte dat zijn vrouw een affaire had. Hij probeerde te verhinderen dat zijn 'concurrent' met de wagen zou vluchten. De politie stelde een pv op wegens verkeersagressie. (JHM)