Carjacker probeert combi te stelen 18 juni 2019

00u00 0

Een 25-jarige carjacker uit Veurne heeft het West-Vlaams stadje gisterochtend in rep en roer gezet. Rond 9.15 uur dwong de jongeman in ontbloot bovenlijf een vrouw van 62 te stoppen toen die een straatje inreed. Hij sleurde de vrouw en haar hondje uit de auto en reed ermee weg. De politie opende meteen de klopjacht op de gestolen Ford Focus. Een wijkagent zag de auto staan in het midden van de straat en zag de jongeman klappen uitdelen aan de bestuurder van een BMW-cabrio waarop de carjacker zijn oog had laten vallen. De agent reed de wagen klem, waarna de jongeman weer in de Ford sprong en de politiewagen aanreed. Ook twee Volvo's en de BMW deelden in de brokken. Vervolgens stapte hij weer uit... en probeerde dan maar een politiewagen te stelen. Toen dat mislukte, nam hij de benen met meer dan 20 agenten in zijn kielzog. Enkele honderden meters verderop werd hij met getrokken wapens overmeesterd. Hij raakte lichtgewond, net als de BMW-bestuurder. Vandaag beslist de onderzoeksrechter of de jongeman aangehouden wordt. (JHM)

