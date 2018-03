Carina Van Cauter nieuwe gouverneur Oost-Vlaanderen? 03 maart 2018

Als de liberalen de opvolger van de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers mogen aanwijzen, dan heeft Kamerlid Carina Van Cauter (55) uit Herzele de beste papieren. Dat besluit de krant 'De Tijd' op basis van bronnen bij de Oost-Vlaamse liberalen. De speculaties beginnen wel vroeg. Briers, die door N-VA werd voorgedragen, zwaait pas in oktober af. En binnen de Oost-Vlaamse Open Vld kan de puzzel nog niet helemaal gelegd worden, zolang niet duidelijk is of Mathias De Clercq burgemeester van Gent wordt of niet. Bovendien is het nog niet zeker dat N-VA zomaar afstand doet van het Oost-Vlaamse gouverneurschap. (DDW)