Care Property koopt zorgresidentie in Nederland 08 juni 2019

Care Property Invest breidt zijn Nederlandse portefeuille uit met de aankoop van de zorgresidentie 'De Gouden Leeuw' in Laag-Keppel in de provincie Gelderland. Er zijn wel nog een aantal opschortende voorwaarden, maar CP Invest hoopt het gebouw in de tweede helft van dit jaar effectief te verwerven. De aankoopprijs bedraagt 5,6 miljoen euro. De zorgresidentie omvat 5 woonzorgappartementen en 14 woonzorgstudio's voor bewoners met somatische aandoeningen. Personen met een tijdelijke zorgbehoefte kunnen terecht in het woonzorghotel, dat over 17 plaatsen beschikt. Voor CP Invest is dit het vierde woonzorgproject in Nederland.