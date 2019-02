Cardiff wil transfer Sala betalen 13 februari 2019

00u00 0

Memhet Dalman, voorzitter van Premier League-club Cardiff City, zegt dat zijn club bereid is de transfersom van 17 miljoen euro voor de overleden Emiliano Sala te betalen. Als tenminste aangetoond kan worden dat Cardiff daar contractueel toe verplicht is ten aanzien van Nantes, de ex-club van de verongelukte Argentijn. Nantes liet al verstaan dat het de transfersom nog altijd verwacht. "Als we contractueel verplicht zijn om te betalen, doen we dat natuurlijk", aldus de Cardiff-voorzitter. "Wij zijn een respectvolle club. Maar als we wettelijk niet verplicht zijn, is het mijn taak om dat verder te onderzoeken. Dat is wat we nu aan het doen zijn."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN