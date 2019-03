Exclusief voor abonnees Cardiff wil niet betalen voor Sala 26 maart 2019

Cardiff City speelt het hard. De Welshe club is niet van plan om zeventien miljoen euro te betalen voor de transfer van Emiliano Sala. De Argentijnse aanvaller zou overkomen van Nantes, maar verongelukte in een vliegtuigongeval. Volgens de Engelse krant 'The Daily Telegraph' is Cardiff er zeker van dat het contract met Sala ongeldig is omdat de oorspronkelijke overeenkomst tussen de club en de speler door de Premier League verworpen werd. Een nieuw contract werd onderhandeld, maar nog niet getekend door Sala voor zijn overlijden. Nantes van zijn kant is dan weer overtuigd dat zij recht hebben op het transferbedrag. De FIFA onderzoekt de zaak. (FDZ)