Carcela "Ze volgden ons overal" 05 november 2018

Het was niet de wedstrijd van Mehdi Carcela - sinds dit weekend met geblondeerde haren. De Marokkaanse international geraakte niet uit de wurggreep van de Antwerp-verdediging. "Ze volgden ons overal, elke keer werden we opgevangen door twee, drie spelers. (zucht) 'Un marquage à la culotte', mandekking. Het was moeilijk. Misschien is het een beetje een mentaal probleem en speelt de vermoeidheid ook een rol. Ik hoop alleszins dat dat het probleem is. Aanvallend lukte het niet, maar de tegengoals hebben we ook weggegeven. Deze match moeten we snel proberen te vergeten." (FDZ)

