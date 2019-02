Carcela: "We zijn te onregelmatig" 23 februari 2019

Mehdi Carcela ventileerde voor de tv-camera's zijn ongenoegen over het niveau van Standard. "Ik weet niet waarom we zo slecht begonnen aan de match. Als we in de eerste helft spelen zoals in de tweede helft, zouden we gewonnen hebben. Na de rus hebben we kansen gecreëerd en was ons spel dwingender, preciezer."