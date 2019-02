Carcela vrijuit 27 februari 2019

00u00 0

De klacht van het Bondsparket is onontvankelijk. De Geschillencommissie geeft Standard gelijk. De bras d'honneur en de middenvinger van Mehdi Carcela tijdens Standard-Anderlecht kunnen niet worden bestraft omdat scheidsrechter Visser het niet opnam in zijn verslag. Het Bondsparket eiste twee speeldagen schorsing, maar is niet bevoegd om spelers te vervolgen op basis van televisiebeelden