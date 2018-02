Carcela op nippertje naar Rouches 01 februari 2018

Het werd een race tegen de klok, maar Standard heeft Mehdi Carcela (28) voor een tweede keer terug naar Sclessin gehaald. De Rouches lieten Refaelov varen en gingen vol voor de Marokkaanse international. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt raakte alles net op tijd rond. De Rouches huren hem van Granada tot het einde van het seizoen, (vermoedelijk) mét een aankoopoptie. Daarmee komt een einde aan de uitleenbeurt van Carcela bij Olympiakos. Daar raakte hij in november al in de B-kern verzeild. Standard gooide in december al een reddingsboei en legde op dat moment de eerste contacten om Carcela terug te halen. Het financiële water was toen nog veel te diep. De situatie van Carcela veranderde eerder deze maand bij Olympiakos. De nieuwe coach Oscar Garcia wou Carcela een tweede kans geven, maar uiteindelijk kwam er gisteren toch een nieuwe toenaderingspoging. Carcela vloog dinsdagavond al richting België en zette alles op alles om een terugkeer naar 'zijn' Standard te forceren. Het had uiteindelijk wat voeten in de aarde, maar na de straffe bekerzege tegen Club rondde Standard de deal toch af. Het hoopt Carcela zaterdag al speelgerechtigd te hebben tegen Lokeren. Carcela wil in Luik een plekje in de Marokkaanse selectie voor het WK versieren. (SJH/FDZ)

