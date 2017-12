Carcela onderweg? 00u00 0

Mehdi Carcela (28) keert mogelijk terug naar ons land. De flankaanvaller zit bij het Griekse Olympiakos op een zijspoor. De club stuurde hem eerder deze maand naar de B-kern. Tot eind november kwam hij er nochtans vaak aan spelen toe. Na het ontslag van Besnik Hasi viel zijn aantal speelminuten terug. Voor de Marokkaanse international is het zaak om aan wedstrijdritme te raken in het vooruitzicht van het WK. Standard polste eerder al, maar Carcela hield in eerste instantie de boot af. Nu zou hij toch gewonnen zijn voor het idee. Dan rest alleen nog de vraag of Olympiakos wil meewerken aan een transfer of uitleenbeurt. Carcela lanceerde gisteren alvast een tweet die de geruchten voedde. "Morgen grote verrassing voor mijn Luikse vrienden... of eerder mijn Luikse familie." Carcela maakt vanavond dus mogelijk zijn opwachting tijdens Standard - STVV, maar voor de aankondiging van zijn transfer lijkt het nog wat vroeg. (SJH/FDZ)

