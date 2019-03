Exclusief voor abonnees Carcela niet geschorst tegen Antwerp 28 maart 2019

00u00 0

Het blijft maar aanslepen. Nog steeds is er geen duidelijkheid of Mehdi Carcela geschorst wordt voor zijn middenvinger en bras d'honneur richting scheidsrechter Visser in de wedstrijd tegen Anderlecht. De Geschillencommissie sprak hem eerder vrij, maar het Bondsparket ging daartegen in beroep. De Geschillencommissie Hoger Beroep zal wellicht morgen pas uitspraak doen. Omdat de Rouches dan spelen tegen Antwerp, zal een eventuele schorsing pas volgende week ingaan. Bij Standard blijven ze bij hun standpunt: het Bondsparket was niet bevoegd om Carcela te vervolgen op basis van televisiebeelden. (FDZ)

