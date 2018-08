Carcela mag spelen 11 augustus 2018

Pierre Locht, clubadvocaat van Standard, ging fel in het verweer tegen het Bondsparket. De Rouches betwisten dat de nieuwe indicatieve tabel is goedgekeurd door de Pro League. Die tabel is een handleiding waarop de disciplinaire commissies van de KBVB zich baseren voor hun strafvorderingen en vonnissen. De Beroepscommissie wil de debatten heropenen op 17 augustus. Pro League-voorzitter Pierre François is verbaasd: "Bij mijn weten is die nieuwe tabel wél goedgekeurd. Maar ik vraag het maandag na. Nu, indien niet geldt gewoon de oude, dus waarom is die dan niet gebruikt?" Omdat het Bondsparket minder dan vijf speeldagen schorsing vorderde werkt de beslissing opschortend. Carcela mag dus aantreden tegen Cercle. (KDZ)

