Carcela geschorst? Uitspraak op 26 februari 20 februari 2019

Standard moet het mogeljjk twee speeldagen doen zonder Mehdi Carcela. Het Bondsparket vorderde gisteren die schorsing voor zijn gedrag tegen Anderlecht. Daarin werd een doelpunt van Carcela afgekeurd na ingrijpen van de VAR voor een voorafgaande van fout van Laifis. De flankspeler reageerde met een bras d'honneur en toonde zijn middenvinger. Volgens het Bondsparket gebeurde dat richting ref Visser, Carcela gaf aan dat het gericht was "aan het systeem". Pierre Locht - de juridische directeur van Standard - pleitte dat het Bondsparket niet bevoegd is om Carcela te vervolgen. "Vervolging op basis van televisiebeelden kan enkel wanneer de Reviewcommissie dat vraag. In dit dossier is er echter geen Reviewcommissie." Op 26 februari volgt de uitspraak. Carcela kan vrijdagavond dus spelen tegen AA Gent. (FDZ)

