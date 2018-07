Carcela en Sá vieren rentree in oefenmatch 30 juli 2018

Een extra oefenwedstrijd. Daags na de zege tegen AA Gent speelde Standard aan 'Den Dreef' tegen tweedeklasser OH Leuven. Om de jongens die niet gespeeld hadden vrijdagavond speelminuten te geven. En om Carcela en Orlando Sá wedstrijdritme te laten opdoen. Zij stonden net als onder meer Vanheusden, Kosanovic, Pocognoli, Miangue en Carlinhos aan de aftrap. Lestienne bleef aan de kant door een afgerukte teennagel. Daaraan wordt hij de komende dagen verder behandeld, maar het is onzeker of hij snel met de bal zal kunnen trainen. Standard won uiteindelijk met 0-1 na een doelpunt van Carlinhos vijfentwintig minuten voor tijd. Carcela maakte een degelijke indruk, verdeelde het spel als vanouds en toonde klasseflitsen. Sá was bij momenten nog niet scherp genoeg, hij heeft nog wat tijd nodig om op niveau te geraken. Zij werden allebei vervangen in de tweede helft. (FDZ/HML)

