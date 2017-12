Carcela als vipgast 00u00 0

Komt hij terug of niet? Nog geen uitsluitsel in dat dossier, maar Mehdi Carcela (28) liet zich zaterdag wel al een keertje fêteren op Sclessin. Hij kwam de aftrap geven en de fans scandeerden alvast zijn naam. Carcela lijkt meer dan welkom en ziet een terugkeer zelf ook wel zitten. Afwachten dus of Standard een deal kan bereiken met Olympiakos. (SJH)

